Александр Логинов прокомментировал завоевание бронзы в спринте на Кубке СБР

Призер ОИ-2022, чемпион мира российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который стартовал в Уфе. Логинов завоевал бронзу, допустив один промах. Гонку уверенно выиграл белорус Антон Смольский.

«Тяжело не было, но сейчас идёт своего рода этап подготовки к дальнейшим соревнованиям. Сегодня для меня был такой контрольный старт – проверить свои силы. В целом всё движется в верном направлении.

Я планировал пройти дистанцию на той скорости, чтобы не было западения скорости. Может быть, скольжение сегодня было не лучшее, но я доволен тем, что «не провис». Своими силами, своим состоянием я доволен.

Результат Смольского? Думаю, сегодня была большая разница в инвентаре. Сегодня у меня не было лучшего инвентаря, поэтому я не сильно беспокоюсь из-за отрыва. Где лучшие лыжи? Не знаю. Надеюсь, ещё побегаю на них.

Ощущения потрясающие. Сегодня очень много зрителей, которые болеют за всех участников соревнований. Очень приятно слышать радостные крики на каждый выстрел. Мы уже отвыкли от этого, и я рад, что это возвращается», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».