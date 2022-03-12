Андрей Падин оценил преимущество белорусов над россиянами в первой гонке Кубка СБР

Старший тренер сборной Беларуси по биатлону, российский специалист Андрей Падин прокомментировал выступление подопечных в мужском спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР). Гонку уверенно выиграл Антон Смольский. Второе место занял ещё один представитель Беларуси Дмитрий Лазовский.

«Я бы не сказал, что российские спортсмены расклеились. Просто сегодня так оказалось, что спортивная форма белорусских спортсменов на несколько секунд лучше. Бывает и так. Это спорт, и тут побеждает сильнейший. Сегодня Беларусь победила, а послезавтра, может, выиграет Россия. Да, отставание большое, но есть правило трёх «Н» – нет ничего невозможного.

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После Олимпиады нам удалось хорошо поработать. Ребята отлично мотивированы. Для них лишний день отдыха – это преступление, они всегда готовы тренироваться. А как мне кажется, успех в спорте и зависит от регулярных тренировок», — сказал Падин в эфире «Матч ТВ».