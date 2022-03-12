Светлана Миронова позитивно оценила 7-е место в спринте на Кубке СБР

Призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Миронова заняла седьмое место, допустив два промаха.

«После Олимпиады были небольшие проблемы со сном, когда вернулись из Китая, но сейчас всё потихоньку восстанавливается, приходит в норму.

Сегодня у меня была прекрасная, безупречная лёжка, чему я очень рада. Стоя немного не справилась. Наверное, потому что уже целый месяц не было стартов. Кроме того, здесь очень интересный подход. Я люблю подходы со спуска, но здесь стоя мне было тяжело. Меня радует, что я возвращаю свою форму. Я чувствую себя здесь намного лучше», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».