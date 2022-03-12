Француженка Каролин Коломбо выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Риднау

В Риднау (Италия) завершилась женская гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка IBU. Её выиграла представительница Франции Каролин Коломбо. Второй финишировала норвежка Рагнхильд Фемстейневик. Тройку призёров замкнула ещё одна француженка Лу Жанмонно.

Биатлон. Кубок IBU, 8-й этап. Риднау. Гонка преследования, женщины. 10 км.

1. Каролин Коломбо (Франция) – 30.43,7 (4 промаха)

2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – отставание +6,9 (2)

3. Лу Жанмонно (Франция) +15,0 (2)

4. Йенни Энодд (Норвегия) +19,7 (1)

5. Марион Визенсартер (Германия) +22,8 (2)

6. Ханна Кебингер (Норвегия) +25,3 (3).

Напомним, российские биатлонисты в соревнованиях участия не принимают. Решением Международного союза биатлонистов (IBU) они были отстранены от международных стартов в связи с военной спецоперацией России на Украине.