Француженка Каролин Коломбо выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Риднау

В Риднау (Италия) завершилась женская гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка IBU. Её выиграла представительница Франции Каролин Коломбо. Второй финишировала норвежка Рагнхильд Фемстейневик. Тройку призёров замкнула ещё одна француженка Лу Жанмонно.
Биатлон. Кубок IBU, 8-й этап. Риднау. Гонка преследования, женщины. 10 км.
1. Каролин Коломбо (Франция) – 30.43,7 (4 промаха)
2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – отставание +6,9 (2)
3. Лу Жанмонно (Франция) +15,0 (2)
4. Йенни Энодд (Норвегия) +19,7 (1)
5. Марион Визенсартер (Германия) +22,8 (2)
6. Ханна Кебингер (Норвегия) +25,3 (3).
Напомним, российские биатлонисты в соревнованиях участия не принимают. Решением Международного союза биатлонистов (IBU) они были отстранены от международных стартов в связи с военной спецоперацией России на Украине.
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