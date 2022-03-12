«Ещё не пережила историю с ковидом на ОИ». Васнецова – о 25-м месте в спринте на Кубке СБР

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала выступление в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Васнецова заняла 25-е место, допустив 3 промаха.

«Я ещё не пережила историю с ковидом и изоляцией на Олимпиаде в Пекине. И, думаю, переживу её ещё не скоро, если вообще смогу пережить. На это нужен не один месяц, и даже не год. Но я продолжаю работать. Мне сегодня было очень тяжело, потому что был большой перерыв и болезнь. Всё наложилось, поэтому такой результат получился.

Процентов на 60 та ситуация повлияла с точки зрения психологии, процентов на 40 — физически, потому что я потеряла много веса, ушло много сил. Нужно много времени, чтобы собрать всё это снова», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».