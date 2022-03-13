Норвежец Эрлен Бьонтегорд выиграл общий зачёт Кубка IBU среди мужчин. Томшин — 9-й

Норвежский биатлонист Эрлен Бьонтегорд выиграл общий зачёт Кубка IBU сезона-2021/2022. По сумме всех личных гонок сезона он набрал 829 очков, обойдя на 182 очка своего ближайшего преследователя.

Отметим, что на второй и третьей позиции общего зачёта Кубка IBU также расположились норвежцы. Вторым стал Ховард Богетвейт (647), тройку лучших замкнул Сверре Дален Аспенс (639).

Отметим, что лучшим из россиян в общем зачёте стал Василий Томшин, набравший 467 баллов и расположившийся на девятом месте.

Общий зачёт Кубка IBU сезона-2021/2022

1. Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) — 829.

2. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 647.

3. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — 639.

4. Лукас Фратцшер (Германия) — 605.

5. Юстус Штрелов (Германия) — 565.

6. Эмильен Клод (Франция) — 549.

7. Александр Фьельд Андерсен (Норвегия) — 548.

8. Филипп Хорн (Германия) — 484.

9. Василий Томшин (Россия) — 467.

10. Йоханнес Дале (Норвегия) — 402.

16. Антон Бабиков (Россия) — 351.

17. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 343.

18. Никита Поршнев (Россия) — 306.

21. Александр Поварницын (Россия) — 240.

22. Пётр Пащенко (Россия) — 234.

56. Дмитрий Иванов (Россия) — 110.

57. Михаил Первушин (Россия) — 109.

64. Максим Цветков (Россия) — 96.

93. Евгений Гараничев (Россия) — 54.

118. Матвей Елисеев (Россия) — 25.

125. Кирилл Стрельцов (Россия) — 21.