Норвежец Эрлен Бьонтегорд выиграл общий зачёт Кубка IBU среди мужчин. Томшин — 9-й

Норвежский биатлонист Эрлен Бьонтегорд выиграл общий зачёт Кубка IBU сезона-2021/2022. По сумме всех личных гонок сезона он набрал 829 очков, обойдя на 182 очка своего ближайшего преследователя.
Отметим, что на второй и третьей позиции общего зачёта Кубка IBU также расположились норвежцы. Вторым стал Ховард Богетвейт (647), тройку лучших замкнул Сверре Дален Аспенс (639).
Отметим, что лучшим из россиян в общем зачёте стал Василий Томшин, набравший 467 баллов и расположившийся на девятом месте.
Общий зачёт Кубка IBU сезона-2021/2022
1. Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) — 829.
2. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 647.
3. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — 639.
4. Лукас Фратцшер (Германия) — 605.
5. Юстус Штрелов (Германия) — 565.
6. Эмильен Клод (Франция) — 549.
7. Александр Фьельд Андерсен (Норвегия) — 548.
8. Филипп Хорн (Германия) — 484.
9. Василий Томшин (Россия) — 467.
10. Йоханнес Дале (Норвегия) — 402.
16. Антон Бабиков (Россия) — 351.
17. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 343.
18. Никита Поршнев (Россия) — 306.
21. Александр Поварницын (Россия) — 240.
22. Пётр Пащенко (Россия) — 234.
56. Дмитрий Иванов (Россия) — 110.
57. Михаил Первушин (Россия) — 109.
64. Максим Цветков (Россия) — 96.
93. Евгений Гараничев (Россия) — 54.
118. Матвей Елисеев (Россия) — 25.
125. Кирилл Стрельцов (Россия) — 21.
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