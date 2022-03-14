Серохвостов прокомментировал собственное выступление в пасьюте на Кубке СБР

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал собственное выступление в гонке преследования на этапе Кубка СБР в Уфе. Он занял восьмое место.



«Настроение, в принципе, хорошее. На втором рубеже допустил два промаха. У меня был сильный тремор, а я начал стрелять, не успокоившись. После второго промаха понял, что нужно успокоиться, иначе вообще ничего не закрою. Потом закрыл остальные. Именно второй рубеж получился неудачным для меня. Мог вообще на ноль работать и бороться за тройку.



По работе лыж не могу сказать, что изменилось многое по сравнению со спринтом. Сегодня, возможно, чуть больше тупили, хотя и погода теплее. Может, сказалось то, что я лыжи взял на более тёплой базе, чем в первый соревновательный день. Лыжи сейчас нам готовит регион. Когда сервисёры сборной готовили, лыжи работали превосходно. Ну и выбор лыж у нас небольшой. После Олимпиады наши «холодные» лыжи остались в траке, который сейчас стоит в Москве. Сюда их привезти не успели», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Новость по теме Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке СБР в Уфе