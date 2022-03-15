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Куклина: я была готова к ОИ. Но если всегда смотреть назад, жизнь будет сплошным горем

Куклина: я была готова к ОИ. Но если всегда смотреть назад, жизнь будет сплошным горем
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Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о завершении сезона-2021/2022. Куклина начинала его на этапах Кубка мира, однако в декабре 2021 потеряла место в сборной из-за неудовлетворительных результатов.

«Учитывая то, что стартов не было полтора месяца, соревновательной практики не хватало, но впереди главный старт — чемпионат России в Тюмени. Надеюсь, всё будет хорошо. Не скажу, что у меня в этом сезоне какая-то хорошая форма. Но приходится довольствоваться тем, что есть.

Есть и психологический момент — неудовлетворённость сезоном. Было много поставлено на кон, проделана большая работа, но всё не задалось с декабря. Я была готова к Олимпийским играм, муж очень много сделал для меня в подготовке, но если всегда смотреть назад и жалеть, то жизнь будет одним сплошным горем. Так что смотрим вперёд и улыбаемся. Это спорт, это наша жизнь. Сегодня не получилось, получится в следующий раз. Мы вернёмся на первые места, и у нас всё будет хорошо», — приводит слова Куклиной Metaratings.

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