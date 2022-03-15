«Спасибо тебе, убийца последнего круга». Йоханнес Бё — завершающему карьеру Симону Детьё

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на новость о том, что француз Симон Детьё завершит карьеру по окончании сезона-2021/2022 на Кубке мира.
«Спасибо тебе, Симон. Убийца последнего круга (имеется в виду: на последнем круге). Наслаждайся жизнью после биатлона», — написал младший Бё в комментариях под прощальным постом Детьё.
30-летний Детьё – олимпийский чемпион 2018 года в смешанной эстафете, чемпион мира 2020 года в классической эстафете, серебряный призёр спринта на чемпионате мира 2021 года, неоднократный победитель этапов Кубка мира.
Заключительный, 10-й этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Осло/Хольменколлене (Норвегия) с 17 по 20 марта. В программу соревнований войдут спринт, пасьют и масс-старт.
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