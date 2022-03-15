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«Какая неожиданность!» Мартен Фуркад отреагировал на завершение карьеры Симона Детьё

«Какая неожиданность!» Мартен Фуркад отреагировал на завершение карьеры Симона Детьё
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на новость о том, что его соотечественник Симон Детьё завершит карьеру по окончании сезона-2021/2022 на Кубке мира.

«Какая неожиданность! Я желаю тебе всего наилучшего в будущем. Спасибо за все те годы, проведённые вместе», — написал Фуркад в комментариях под прощальным постом Детьё.

30-летний Детьё – олимпийский чемпион 2018 года в смешанной эстафете, чемпион мира 2020 года в классической эстафете, серебряный призёр спринта на чемпионате мира 2021 года, неоднократный победитель этапов Кубка мира.

Заключительный, 10-й этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Осло/Хольменколлене (Норвегия) с 17 по 20 марта. В программу соревнований войдут спринт, пасьют и масс-старт.

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