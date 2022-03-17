Драчёв ответил, когда Союз биатлонистов России вновь начнёт сотрудничать с IBU

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

«Могут ли вернуть СБР? Международный союз биатлонистов долго тянул с принятием данного решения. Но это было ожидаемо. В перспективе, возможно, нам и получится вернуться, но на это потребуется минимум 5 лет.

Реально ли договориться, чтобы наши спортсмены выступали без флага и гимна? В биатлоне это сложно сделать по техническим причинам. Например, в лёгкой атлетике спортсмен надел шиповки и побежал, а в нашем виде спорта нужно провезти через границу оружие, лыжи, другую экипировку. В нынешних условиях это делать невозможно. Плюс у нас командный вид спорта. За тем же Логиновым или Латыповым стоит огромная команда из разных специалистов.

Не начнётся ли сейчас массовая смена гражданства российскими биатлонистами? Смена гражданства точно не начнётся. Она бессмысленна по многим причинам. И одна из них – это патриотизм. Как говорится, крысы бегут с корабля первыми, а в биатлоне крыс нет», — цитирует Драчёва «Спорт день за днём».

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