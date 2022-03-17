«В прошлом году IBU был настроен на нормальный диалог». Польховский — об отстранении СБР

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении национальных федераций России и Беларуси, вероятнее всего, принималось под давлением.
Напомним, в заявлении IBU по отстранению отмечается, что «национальные федерации России и Беларуси как представители своих стран не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU».
«Для меня значение этих слов является загадкой. Ничего хорошего в этом решении нет, мне кажется, IBU делает поспешные выводы.
В прошлом году, когда я был главным тренером, мне довелось общаться с руководителем IBU, членами исполкома, тогда все были настроены на нормальный диалог, поэтому последнее решение, скорее всего, было принято под давлением», — добавил он.
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