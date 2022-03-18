Симон Фуркад выступил против отстранения российских биатлонистов от международных гонок

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад, старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Фуркад-старший заявил, что не считает отстранение правильным решением.

«Я думаю, что мне понадобится много времени, чтобы объяснить, что вопрос идёт не только о спорте, это уже вопрос политики. Россия не маленькая страна, и она в состоянии пройти через это. Я не думаю, что отстранение спортсменов — это правильное решение, но я уверен, что им нужно время, чтобы смогли рассказать об этом больше», — приводит слова Симона Фуркада Metaratings.

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