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Симон Фуркад выступил против отстранения российских биатлонистов от международных гонок

Симон Фуркад выступил против отстранения российских биатлонистов от международных гонок
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Бывший французский биатлонист Симон Фуркад, старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Фуркад-старший заявил, что не считает отстранение правильным решением.

«Я думаю, что мне понадобится много времени, чтобы объяснить, что вопрос идёт не только о спорте, это уже вопрос политики. Россия не маленькая страна, и она в состоянии пройти через это. Я не думаю, что отстранение спортсменов — это правильное решение, но я уверен, что им нужно время, чтобы смогли рассказать об этом больше», — приводит слова Симона Фуркада Metaratings.

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