Симон Фуркад выступил против отстранения российских биатлонистов от международных гонок

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад, старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Фуркад-старший заявил, что не считает отстранение правильным решением.
«Я думаю, что мне понадобится много времени, чтобы объяснить, что вопрос идёт не только о спорте, это уже вопрос политики. Россия не маленькая страна, и она в состоянии пройти через это. Я не думаю, что отстранение спортсменов — это правильное решение, но я уверен, что им нужно время, чтобы смогли рассказать об этом больше», — приводит слова Симона Фуркада Metaratings.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 18 марта 2022
-
14:52
-
14:27
-
10:00
-
08:36
- 17 марта 2022
-
22:55
-
21:42
-
21:33
-
19:48
-
19:20
-
18:55
-
18:36
-
17:59
-
16:14
-
16:08
-
16:00
-
15:30
-
14:57
-
14:00
-
10:00
-
09:18
-
09:04
-
07:43
- 16 марта 2022
-
23:25
-
21:50
-
21:21
-
20:37
-
20:24
-
18:05
-
17:54
-
17:25
-
12:28
-
12:28
-
12:23
-
12:23
-
12:08