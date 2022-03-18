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Француз Фийон Майе выиграл спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону

Француз Фийон Майе выиграл спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону
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Француз Кентен Фийон Майе выиграл спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/2022. Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон, на третье место благодаря победе в заключительном спринте сезона поднялся норвежец Стурла Холм Легрейд.

Российские и белорусские биатлонисты из-за отстранения пропустили три спринтерские гонки из шести, не выступив на этапах в Контиолахти (Финляндия), Отепя (Эстония) и Хольменколлене (Норвегия).

Биатлон. Кубок мира – 2021/2022. Мужчины
Спринтерский зачёт

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 402.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 340.
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 284.
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 283.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 274.
6. Йоханнес Кюн (Германия) – 252.
7. Бенедикт Долль (Германия) – 231.
8. Тарьей Бё (Норвегия) – 224.
9. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 218.
10. Симон Детьё (Франция) – 214.
11. Александр Логинов (Россия) – 200…
21. Эдуард Латыпов (Россия) – 158.
22. Антон Смольский (Беларусь) – 156.

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