Француз Фийон Майе выиграл спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону

Француз Кентен Фийон Майе выиграл спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/2022. Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон, на третье место благодаря победе в заключительном спринте сезона поднялся норвежец Стурла Холм Легрейд.

Российские и белорусские биатлонисты из-за отстранения пропустили три спринтерские гонки из шести, не выступив на этапах в Контиолахти (Финляндия), Отепя (Эстония) и Хольменколлене (Норвегия).

Биатлон. Кубок мира – 2021/2022. Мужчины

Спринтерский зачёт

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 402.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 340.

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 284.

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 283.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 274.

6. Йоханнес Кюн (Германия) – 252.

7. Бенедикт Долль (Германия) – 231.

8. Тарьей Бё (Норвегия) – 224.

9. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 218.

10. Симон Детьё (Франция) – 214.

11. Александр Логинов (Россия) – 200…

21. Эдуард Латыпов (Россия) – 158.

22. Антон Смольский (Беларусь) – 156.