Француз Фийон Майе выиграл спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону

Француз Кентен Фийон Майе выиграл спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/2022. Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон, на третье место благодаря победе в заключительном спринте сезона поднялся норвежец Стурла Холм Легрейд.
Российские и белорусские биатлонисты из-за отстранения пропустили три спринтерские гонки из шести, не выступив на этапах в Контиолахти (Финляндия), Отепя (Эстония) и Хольменколлене (Норвегия).
Биатлон. Кубок мира – 2021/2022. Мужчины
Спринтерский зачёт
1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 402.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 340.
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 284.
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 283.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 274.
6. Йоханнес Кюн (Германия) – 252.
7. Бенедикт Долль (Германия) – 231.
8. Тарьей Бё (Норвегия) – 224.
9. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 218.
10. Симон Детьё (Франция) – 214.
11. Александр Логинов (Россия) – 200…
21. Эдуард Латыпов (Россия) – 158.
22. Антон Смольский (Беларусь) – 156.
- 18 марта 2022
-
20:01
-
19:11
-
18:18
-
16:25
-
14:52
-
14:27
-
10:00
-
08:36
- 17 марта 2022
-
22:55
-
21:42
-
21:33
-
19:48
-
19:20
-
18:55
-
18:36
-
17:59
-
16:14
-
16:08
-
16:00
-
15:30
-
14:57
-
14:00
-
10:00
-
09:18
-
09:04
-
07:43
- 16 марта 2022
-
23:25
-
21:50
-
21:21
-
20:37
-
20:24
-
18:05
-
17:54
-
17:25
-
12:28