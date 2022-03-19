Международный союз биатлонистов с сезона-2022/2023 на 40% увеличит сумму призовых

Международный союз биатлонистов (IBU) с сезона-2022/23 на 40% увеличит сумму призовых за выступление на соревнованиях под эгидой организации.

Исполком объявил, что в соответствии с этим бюджетом взносы в национальные федерации увеличатся на 1/3, в организационные комитеты — на 2/3, а призовые деньги увеличатся на 40%. Общая сумма этих прямых пожертвований составляет более € 33 миллионов, что составляет более 70% от общего бюджета IBU на следующий финансовый год.

В сезоне-2021/2022 за победу в гонке в рамках этапа Кубка мира выплачивалось € 15 тыс., за второе – 12 тыс., за третье – 9 тыс. Премировались спортсмены, попадавшие в гонках в топ-20.

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