Экхофф выиграла женский пасьют на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Рёйселанд — вторая

В Хольменколлене (Норвегия) прошла женская гонка преследования в рамках 10-го этапа Кубка мира по биатлону. Её победительницей стала норвежка Тириль Экхофф. Второй финишировала ещё одна представительница Норвегии, лидер общего зачёта Марте Рёйселанд. Замкнула тройку призёров словачка Паулина Фиалкова.

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграла Рёйселанд.

Биатлон. Кубок мира, 10-й этап. Хольменколлен (Норвегия).

Женщины, гонка преследования. 10 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 29.55,7 (2)

2. Марте Рёйселанд (Норвегия) +24,9 (2)

3. Паулина Фиалкова (Словакия) +50,5 (0)

4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +59,0 (1)

5. Денизе Херрман (Германия) +1.05,2 (2)

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1.11,0 (3)

7. Маркета Давидова (Чехия) +1.19,7 (3)

8. Эльвира Эберг (Швеция) +1.29,7 (2)

9. Франциска Хильдебранд (Германия) +1.34,3 (0)

10. Франциска Пройс (Германия) +1.37,2 (0).

Также сегодня, 19 марта, состоится мужская гонка преследования. Старт запланирован на 17:00 мск.