Черезов — об отстранении СБР: почти гарантировано, что следующий сезон пройдёт без россиян

Глава Федерации биатлона Удмуртской республики, трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал процедуру отстранения Союза биатлонистов России, которую ранее запустил Международный союз биатлонистов (IBU).

«В плане юридической стороны здесь, конечно, надо работать и не опускать руки. Возможно, понятно, какой будет исход, но всё равно нужно продолжать вести работу в этом плане. Что касается самих спортсменов, в стране прорабатывается план проведения внутренних соревнований с приглашением дружественных стран.

Всем прекрасно известны и понятны причины отстранения. Со стороны тренеров, спортсменов, СБР соблюдались все нормы, которые есть у международной федерации. Мотивацией служит политическая сторона вопроса, а страдают больше всего наши спортсмены.

Кто должен продолжать работу по восстановлению? Дело не в руководстве СБР. Международная организация выбрала отстранить Россию везде. Конкретные люди и личности вряд ли как-то помогут урегулировать вопрос и повлиять на ситуацию. Отношения в данный момент не наладятся. Хочется надеяться, что со временем всё максимально быстро придёт в норму. В СБР будут выборы, может смениться президент. В любом случае нам нужно переформатировать подготовку наших спортсменов, детский спорт. Нужно сделать так, чтобы наши спортсмены стали ещё сильнее.

Почти гарантировано, что следующий сезон пройдёт без российских спортсменов. Все болельщики, спортсмены привыкли, что спорт нацелен на то, чтобы проявить себя на международной арене. Но сейчас эту дорогу закрыли. Главное, выбрать правильную программу развития, чтобы вернуться и быть в конкуренции», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.