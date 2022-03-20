Тандреволд рассказала, изменится ли её отношение к Губерниеву

Трёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о том, что известный комментатор Дмитрий Губерниев вёл митинг-концерт, приуроченный к 8-летию присоединения Крыма к России.

«В первую очередь, это шокирует. Ведь это люди, с которыми вы встречаетесь и разговариваете. Буду ли я общаться с Губерниевым в будущем? Не думаю, что можно изменить мнение другого человека, просто закрывшись от него. Лучшее, что можно сделать – это поговорить», — приводит слова Тандреволд NRK.

В мероприятии также приняли участие некоторые спортсмены. В частности, были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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