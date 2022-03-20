Кристиансен: не думаю, что когда-нибудь снова встречу Губерниева или кого-то из русских

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался о том, что известный комментатор Дмитрий Губерниев вёл митинг-концерт, приуроченный к 8-летию присоединения Крыма к России.

«Я не думаю, что когда-нибудь снова встречу его (Губерниева) или кого-то из русских. Это выглядит плохо, учитывая, как малы человек и спорт на фоне происходящего. При этом мы должны понимать, что в России несколько иной взгляд на свободу слова», — приводит слова Кристиансена NRK.

В мероприятии также приняли участие некоторые спортсмены. В частности, были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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