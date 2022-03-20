Эрик Лессер поддерживает санкции IBU в отношении российских биатлонистов

Трёхкратный призёр ОИ, двукратный чемпион мира немецкий биатлонист Эрик Лессер оценил решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Также IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

«Я считаю это решение правильным. Так как сейчас украинские спортсмены не в праве решать, соревноваться им или нет. Сторона, которая решила, что собирается начать военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), также должна быть не допущена к участию в Кубке мира. Это решение, с которым я полностью согласен», — приводит слова Лессера Dagbladet.

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