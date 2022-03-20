Богалий — о Кубке мира: мне не за кого там переживать. Зачем нам чужая свадьба?

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказалась о решении Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

«Можно ли назвать Кубок мира по биатлону полноценным турниром без участия россиян и белорусов? Нет. Россияне задают тон во многих видах спорта, включая биатлон. И за последними гонками мирового Кубка я не слежу. Мне не за кого там переживать. Зачем нам нужна чужая свадьба?» — приводит слова Богалий Столица С.

Напомним, ранее Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил выступления россиянам, но только в нейтральном статусе. В ответ в Союзе биатлонистов России (СБР) объявили об отказе отправлять команду на этапы Кубка мира, и уже после этого IBU отстранил россиян от международных соревнований.

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