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Итоговая таблица женского общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022

Итоговая таблица женского общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022
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Сегодня, 20 марта, на десятом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) женским масс-стартом завершился сезон-2021/2022 у биатлонисток.

Трёхкратная олимпийская чемпионка, норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд завоевала «Большой хрустальный глобус» сезона-2021/2022. Второй стала 23-летняя представительница Швеции Эльвира Эберг, тройку лучших биатлонисток сезона замкнула австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Общий зачёт Кубка мира (женщины):

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 957.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 823.
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 684.
4. Ханна Эберг (Швеция) — 661.
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 642.
6. Денизе Херрман (Германия) — 589.
7. Динара Алимбекова (Беларусь) — 589.
8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 581.
9. Доротея Вирер (Италия) — 577.
10. Маркета Давидова (Чехия) — 560.
20. Кристина Резцова (Россия) — 366...
25. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 285.
34. Светлана Миронова (Россия) — 197.
35. Ирина Казакевич (Россия) — 189...
40. Валерия Васнецова (Россия) — 153...
88. Лариса Куклина (Россия) — 18.

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