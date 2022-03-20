Итоговая таблица женского общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022

Сегодня, 20 марта, на десятом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) женским масс-стартом завершился сезон-2021/2022 у биатлонисток.

Трёхкратная олимпийская чемпионка, норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд завоевала «Большой хрустальный глобус» сезона-2021/2022. Второй стала 23-летняя представительница Швеции Эльвира Эберг, тройку лучших биатлонисток сезона замкнула австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Общий зачёт Кубка мира (женщины):

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 957.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 823.

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 684.

4. Ханна Эберг (Швеция) — 661.

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 642.

6. Денизе Херрман (Германия) — 589.

7. Динара Алимбекова (Беларусь) — 589.

8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 581.

9. Доротея Вирер (Италия) — 577.

10. Маркета Давидова (Чехия) — 560.

20. Кристина Резцова (Россия) — 366...

25. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 285.

34. Светлана Миронова (Россия) — 197.

35. Ирина Казакевич (Россия) — 189...

40. Валерия Васнецова (Россия) — 153...

88. Лариса Куклина (Россия) — 18.