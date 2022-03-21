Майгуров объяснил, почему СБР не стал отправлять россиян на этапы КМ в нейтральном статусе
Поделиться
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал отстранение российских биатлонистов от международных соревнований. Он объяснил, почему СБР изначально решил не отправлять россиян в нейтральном статусе.
«Для нас эти требования были неприемлемы. Мы понимали определённую угрозу безопасности спортсменов, нахождения там с учётом тех или иных высказываний различных стран и спортсменов.
Эстония однозначно заявила, что не допустит наших спортсменов в свою страну. Поэтому мы сочли нужным принять решение не участвовать в оставшихся этапах Кубка мира. И буквально через два-три дня IBU принял решение не допускать нас до международных стартов», — сказал Майгуров в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России.
Комментарии
- 21 марта 2022
-
12:59
-
12:43
-
12:22
-
11:51
-
10:53
-
09:30
- 20 марта 2022
-
22:18
-
19:45
-
18:44
-
18:24
-
18:06
-
17:29
-
15:52
-
15:37
-
15:28
-
14:53
-
12:34
-
12:28
-
12:03
-
11:50
-
11:32
-
10:39
-
10:27
-
10:13
-
10:06
- 19 марта 2022
-
21:42
-
20:39
-
17:59
-
17:06
-
17:02
-
15:39
-
15:38
-
15:32
-
15:20
-
13:58
Партнерский контент