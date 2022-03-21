Майгуров объяснил, почему СБР не стал отправлять россиян на этапы КМ в нейтральном статусе

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал отстранение российских биатлонистов от международных соревнований. Он объяснил, почему СБР изначально решил не отправлять россиян в нейтральном статусе.



«Для нас эти требования были неприемлемы. Мы понимали определённую угрозу безопасности спортсменов, нахождения там с учётом тех или иных высказываний различных стран и спортсменов.



Эстония однозначно заявила, что не допустит наших спортсменов в свою страну. Поэтому мы сочли нужным принять решение не участвовать в оставшихся этапах Кубка мира. И буквально через два-три дня IBU принял решение не допускать нас до международных стартов», — сказал Майгуров в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России.

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