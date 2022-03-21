Майгуров: мы направляем на чемпионат России нашу сервис-бригаду
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал об организации чемпионата России, который пройдёт в Тюмени. На турнир направится сервис-бригада сборной.
«На чемпионате России в Тюмени на трибунах будут болельщики. Я знаю, что к турниру есть большой интерес. На соревнованиях в Тюмени будет два зачёта — Кубок СБР и зачёт чемпионата России, где будут учитываться результаты российских спортсменов.
Мы направляем туда нашу сервис-бригаду в количестве пяти человек плюс три человека в составе региональных команд. Они будут готовы помочь всем желающим подготовить лыжи. Есть идея унифицировать, создать одинаковые условия для всех спортсменов», — сказал Майгуров в интервью пресс-службе СБР.
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