Обладательница БХГ Марте Рёйселанд неуверенно высказалась о продолжении карьеры

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд неоднозначно высказалась о продолжении карьеры. Спортсменку беспокоит травма бедра.
По итогам сезона-2021/2022 Рёйселанд завоевала «Большой хрустальный глобус».
«Мне нужно побыть наедине с собой, чтобы оценить, что для меня целесообразно, а что нет.
Сейчас планирование карьеры для меня – само по себе головоломка. Я должна собрать воедино все части, чтобы получить желаемый эффект и при этом максимально избежать давления на бедро. Есть много деталей, которые должны встать на свои места. Я начну эту головоломку, но не сегодня, может быть, через несколько дней», — приводит слова Рёйселанд Expressen.
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