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Эрик Лессер обратил внимание на методику перезарядки винтовки норвежского юниора Улдаля

Эрик Лессер обратил внимание на методику перезарядки винтовки норвежского юниора Улдаля
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Немецкий биатлонист Эрик Лессер, объявивший о завершении спортивной карьеры в конце сезона, обратил внимание на необычную методику перезарядки винтовки на огневых рубежах у молодого норвежца Мартина Улдаля.

«Он перезаряжает винтовку абсолютно иначе по сравнению со мной. Я видел его действия на юниорском чемпионате мира и обратил внимание, что происходит что-то странное. Он делает левой рукой то, что я обычно делаю правой. Никогда не думал, что так можно перезаряжать оружие. Это очень круто, и я надеюсь, что он продолжит быть новатором», — приводит слова Лессера NRK.

Сам Улдаль рассказал, что беседовал с Лессером на эту тему, и отметил, что подобная методика позволяет ему выигрывать порядка двух секунд на каждом огневом рубеже.

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