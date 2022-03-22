Эрик Лессер обратил внимание на методику перезарядки винтовки норвежского юниора Улдаля

Немецкий биатлонист Эрик Лессер, объявивший о завершении спортивной карьеры в конце сезона, обратил внимание на необычную методику перезарядки винтовки на огневых рубежах у молодого норвежца Мартина Улдаля.

«Он перезаряжает винтовку абсолютно иначе по сравнению со мной. Я видел его действия на юниорском чемпионате мира и обратил внимание, что происходит что-то странное. Он делает левой рукой то, что я обычно делаю правой. Никогда не думал, что так можно перезаряжать оружие. Это очень круто, и я надеюсь, что он продолжит быть новатором», — приводит слова Лессера NRK.

Сам Улдаль рассказал, что беседовал с Лессером на эту тему, и отметил, что подобная методика позволяет ему выигрывать порядка двух секунд на каждом огневом рубеже.