Дарья Домрачева подвела итоги своей тренерской работы в сборной Китая

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева подвела итоги тренерской работы в сборной Китая, где она работает вместе с мужем, легендарным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

Китайским биатлонистам не удалось завоевать медали на домашних Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Они завершили сезон-2021/2022 досрочно, пропустив заключительные этапы Кубка мира.

«Биатлонный сезон – 2021/2022 завершился. Последние два с половиной года для нас были совершенно особенными. Опыт, не сравнимый ни с чем.

Мы через многое прошли вместе с китайской командой и, хоть не достигли поставленных перед собой целей на этот период, горды и удовлетворены проделанной работой. Впереди необходимый отдых», — написала Домрачева в своих социальных сетях.