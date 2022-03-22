Дарья Домрачева подвела итоги своей тренерской работы в сборной Китая

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева подвела итоги тренерской работы в сборной Китая, где она работает вместе с мужем, легендарным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
Китайским биатлонистам не удалось завоевать медали на домашних Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Они завершили сезон-2021/2022 досрочно, пропустив заключительные этапы Кубка мира.
«Биатлонный сезон – 2021/2022 завершился. Последние два с половиной года для нас были совершенно особенными. Опыт, не сравнимый ни с чем.
Мы через многое прошли вместе с китайской командой и, хоть не достигли поставленных перед собой целей на этот период, горды и удовлетворены проделанной работой. Впереди необходимый отдых», — написала Домрачева в своих социальных сетях.
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