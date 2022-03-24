Норвежский журналист высказался о Бьорндалене на фоне резонансных слов его жены Домрачевой

Норвежский журналист издания VG Лейф Вельхавен рассказал, что думает о ситуации, в которой оказался восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален после того, как его жена, четырёхкратная чемпионка ОИ Дарья Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение россиян и белорусов от международных стартов.
«Уле-Эйнар Бьорндален всегда выступал за независимость спорта от политики. Что он думает по поводу слов своей жены, которая выступила против отстранения российских и белорусских спортсменов?
Конечно, он не несёт прямой ответственности за позицию своей жены Дарьи Домрачевой. Она выступает против исключения России и Беларуси из большинства видов спорта. Но это порождает проблему, которую хорошо осознаёт муж: можно ли в спорте требовать, чтобы к нему относились совершенно отдельно от политики? На фоне такого противоречивого предложения от наиболее близкого человека ему было бы логично выступить с чёткой позицией. Сейчас его поставили в затруднительное положение», — отмечается в материале журналиста на сайте издания.
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