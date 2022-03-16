«Мы опять всё проиграли». Российские биатлонисты так и не смогли превзойти белорусов

У мужской сборной России на Кубке СБР нет ни одного золота. У девушек ситуация лучше: в масс-старте весь пьедестал заняли наши биатлонистки.

Открытый формат Кубка России по биатлону подарил нам немало пищи для размышлений. Обычно на внутренних соревнованиях наши спортсмены варятся в собственном соку. Кто-то выиграл – и слава богу. Но с участием в гонках белорусов взгляд на многие результаты меняется. Вот Виктория Сливко, оказывается, может в конкретной гонке легко превзойти Динару Алимбекову – одного из лидеров Кубка мира. А у мужчин после Олимпиады, напротив, всё грустно. Вроде бы Латыпов и Серохвостов устроили яркую битву на финише за национальный титул. Но всё это далеко за спиной Лобастова, финишировавшего с флагом Беларуси.

Есть поводы задуматься над тем, куда движется наш биатлон.

«Не было цели выигрывать любой ценой»

Понятно, что сравнение с белорусами на Кубке СБР, через месяц после главного старта сезона, который наши биатлонисты провели неплохо, не может быть единственным критерием, определяющим класс сборной России. Но, правда, очень неприятно, что мужская сборная России на домашнем турнире в Уфе не смогла завоевать ни одного золота. Мало того – даже борьбы за первое место ни в одной гонке не получилось. В довершение ко всему стоит заметить, что сегодня гонку с отрывом и с флагом выиграл Никита Лобастов – парень из Ижевска, выступавший за нашу страну по юниорам, но не увидевший перспективы гоняться под триколором.

Увы, даже сказать, что на Олимпиаде наши были сильно круче белорусов, поэтому могут позволить себе расслабиться, нельзя. У наших мужчин было две бронзы (Латыпов в гонке преследования и эстафета). У белорусов – серебро Смольского в индивидуальной гонке. Только тот же Смольский после Пекина поехал на тренировочный сбор, а россияне отдыхали.

Заруба Серохвостова и Латыпова за второе место на финише получилась любопытной. Даниил вроде бы лидировал, но на последних метрах не удержал Эдуарда позади. Однако эта разборка – чуть ли не единственный позитивный момент с участием российских спортсменов в гонке.

«Да, мы опять всё проиграли. Этому есть объяснение. Причин много, на самом деле. Первое – ребята форму уже потеряли. Восстановить мы не успели, мало времени было. Ну и пика, как по ходу сезона, уже не получится. Второе – здесь проблема была с лыжами и смазками. Но сейчас уже значительно лучше. Конечно, неприятно дома проигрывать, но здесь не было цели выиграть любой ценой», — сказал тренер мужской команды Юрий Каминский в эфире «Матч ТВ».

«Поняла, что можно убежать»

К счастью, честь сборной России на соревнованиях в Уфе отстояли девушки. Их мега-масс-старт получился куда более зрелищным и напряжённым. Кстати, о приставке «мега». Она значит, что на старт могут выйти до 60 спортсменов, при этом первый рубеж две «тридцатки» проходят на разных кругах. На первом круге стреляют биатлонисты с 31-го по 60-й номер, а на втором – с 1-го по 30-й. Дальше – по приходу. В целом это даже добавляет зрелищности. Но и провоцирует толкучку на узкой трассе сразу после старта. Сколько сегодня было сломано палок – не счесть.

На заключительный огневой рубеж пришла целая шестёрка биатлонисток: наши Сливко, Куклина, Казакевич, Резцова и Миронова, а также белоруска Алимбекова. Интересно, что темп гонки задавали именно Сливко и Куклина, а вот представительницам Кубка мира приходилось догонять. Наверное, это и сыграло с ними злую шутку – все промазали. Виктория же и Лариса закрыли все мишени и разыграли между собой победу: Сливко на последнем круге была быстрее.

«Я очень рада, конечно. Четыре ноля в первый раз в сезоне, да на чемпионате России – это классно. Тем более что бежали с топ-спортсменами, лидерами Кубка мира, и нашими, и белорусами. На последнем огневом рубеже думала, что рядом со мной Динара Алимбекова. Когда уходила с огневого рубежа, посмотрела, что вторая установка закрыта, и подумала: Динара выиграла, я вторая – нормально. А потом услышала, что рядом Лариса, и поняла, что можно попробовать убежать и побороться за первое место», – рассказала о своих эмоциях Сливко.

Кубок СБР завершился. В активе сборной России всего две золотых медали из шести – в женском спринте и масс-старте, а остальные победы одержали представители белорусской сборной. Впереди чемпионат России в Тюмени, он тоже будет открытым. Но хочется верить, что там поводов порадоваться за российских спортсменов у нас будет значительно больше.