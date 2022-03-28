Матвей Елисеев снялся с чемпионата России по биатлону

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете, российский биатлонист Матвей Елисеев снялся с чемпионата России по биатлону. Об этом информирует телеканал «Матч ТВ». Турнир пройдёт в Тюмени с 31 марта по 3 апреля.

Также сообщается, что Елисеев продолжает обследоваться в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), где ему рекомендовали не выступать до окончания нынешнего сезона.

Напомним, в декабре 2021 года Матвей Елисеев объявил о приостановке карьеры. Спортсмен планировал вернуться на соревнования на чемпионате России.

Ранее Матвей Елисеев подробно рассказал о проблемах, из-за которых приостановил карьеру.

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