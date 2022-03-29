Виктор Майгуров отреагировал на слова Драчёва о ненужности сборной России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил слова экс-президента организации Владимира Драчёва. Ранее Драчёв заявил, что сборная России сейчас вообще не нужна, после того как Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство СБР в организации.

«На мой взгляд, сборная России по биатлону должна продолжить работу в нынешнем виде. Сильнейшие должны соревноваться с сильнейшими, чтобы было с чем сравнить свой уровень. Если всех распустить по регионам, то это будет финансовой нагрузкой на них.

Если мы пропустим год на Кубке мира, то мы не упадём очень сильно из-за отсутствия конкуренции. Потом вернёмся. Всё будет нормально. Может быть, не с первого старта, но по ходу сезона или к главному старту сезона — совершенно точно», — цитирует Майгурова «РИА Новости Спорт».



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