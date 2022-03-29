Юрлова-Перхт: определюсь по поводу дальнейшей карьеры именно после чемпионата России

Чемпионка мира 2015 года российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о подготовке к чемпионату России – 2022, который пройдёт в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.
В июне 2021 года у Юрловой-Перхт родилась вторая дочь. Екатерина не принимала участия в соревнованиях сезона-2021/2022, из-за чего не смогла отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).
«Я старалась набрать форму после рождения второго ребенка. Тренируюсь в нормальном, плотном режиме около трёх месяцев. До этого были перерывы, сбои, так как дочка совсем маленькая. У меня случались недосыпы, какие-то проблемы. Посмотрим завтра, что из всего этого получится. Пока не очень здорово себя чувствую. Занимаюсь в основном в Санкт-Петербурге под руководством своего отца Виктора Владимировича Юрлова. В этом плане ничего не поменялось», — приводит слова Юрловой-Перхт телеграм-канал «Арена Урала».
Также Юрлова-Перхт рассказала, планирует ли продолжать карьеру после чемпионата страны.
«Пока не знаю, видимо, определюсь по поводу дальнейшей карьеры именно после соревнований в Тюмени», — сказала биатлонистка.
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