Биатлонистка Батманова: на юниорском чемпионате мира самыми злыми были норги и шведы

Российская биатлонистка Анастасия Батманова рассказала об отношении к россиянам на юниорском чемпионате мира, который проходил в США.



«В США было классно. Шведы к нам не подходили. Самыми злыми, наверное, были норги и шведы», — передаёт слова Батмановой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.



«Если говорить об отношении, то всё нормально было. Видели, что нас же по большому счёту выкинули оттуда, но Симон Фуркад поддержал. Он взял флаг французский, разорвал, местами поменял цвета и сделал наш российский флаг. К нам когда подходили, спрашивали: «Что вы наклеили?» мы отвечали, что это не мы. Даже Симон поддержал. Финны подходили, американцы все прям с искренним сожалением говорили. Нехорошо они поступили, мне кажется. Мы бы в эстафетах точно привезли медали. Норвежцы и шведы? Нет, они в принципе нормально общались, потому что понимают», — добавил российский биатлонист Юрий Батманов.

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