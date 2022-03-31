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Падин рассказал, что Россия может взять из системы подготовки белорусских биатлонистов

Падин рассказал, что Россия может взять из системы подготовки белорусских биатлонистов
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Тренер сборной Беларуси Андрей Падин поделился мнением о системе подготовки биатлонистов. По словам Падина, Россия могла бы использовать белорусскую модель.

«Свердловская область не смогла мужчин на эстафету набрать? Насколько мне известно, в спорте сейчас идёт так называемая экономия. Сейчас большинство регионов страдают финансово, а всё-таки спорт — это не из дешёвых. Чтобы его содержать, нужны хорошие вливания. Если финансирование улучшится, то и в Свердловской области, и в других регионах вырастут мужчины. Чтобы спортсмена вырастить, в него надо вложить, они же просто так сами как грибы в лесу не растут.

Первое — спортсмену нужно создать условия для образования, чтобы он учился. Второе — создать условия, чтобы он мог качественно тренироваться. На сегодняшний день это подразумевает, что нужны две качественных тренировки и зарядка. Это отнимает много времени, а ему ещё учиться надо. Сделать всё это, сидя на шее у родителей, он не сможет. Ему нужен тренер, тренеру надо платить зарплату, чтобы он хорошо работал с группой. Здесь такая большая система.

В Беларуси выстроена система, создана группа, которая не первый год работает в училище олимпийского резерва. В неё выбраны из юношеского спорта лучшие биатлонисты, которые находятся под наблюдением. У них идёт планомерная подготовка, то есть уровень спортсменов растёт с возрастом.

Думаю, это даст свои плоды. Много спортсменов из этой программы в предыдущие годы вышло. России нужна такая программа? Почему нет? В России итак достаточно много сборных команд, а с этой программой будут улучшения. Плюс ещё существует несколько сборных России разных возрастов, преемственность хорошая, просто её нужно усовершенствовать. Это как везде — везде должно быть развитие», — передаёт слова Падина корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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