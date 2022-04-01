Тренерский совет СБР оценил работу Каминского и Башкирова в сборной России
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В Тюмени проходит тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР). На нём была дана оценка тренерам сборной страны. Оценку «удовлетворительно» получили старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский и тренер Сергей Башкиров.
За удовлетворительную оценку проголосовали 36 человек при одном воздержавшемся. Всего по регламенту могут быть две оценки – удовлетворительно или неудовлетворительно.
Ранее стало известно, что удовлетворительную оценку также получил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов. Но за проголосовали 23 человека, а пять членов тренерского совета поставили ему «неудовлетворительно».
Все перечисленные специалисты готовили сборную к Олимпийским играм 2022 года, проходившим в Пекине (Китай).
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