Симон Фуркад, разорвавший флаг Франции ради России, подробно объяснил свой поступок

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад, старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, рассказал, как приклеил изображение флага России на вакс-кабину на чемпионате мира среди юниоров, который прошёл в Солджер-Холлоу (США) в феврале.

Напомним, с вакс-кабины убрали таблички с флагом России. Это произошло после того, как Международный союз биатлонистов принял (IBU) соответствующее постановление, однако вскоре после этого Симон Фуркад приклеил три полоски, изображающие российский флаг. Ради этого он разорвал флаг Франции, состоящий из тех же цветов.

«Я увидел, как человек из оргкомитета чемпионата мира убирает российские флаги с вакс-кабины сборной на глазах у тренеров и сервисменов. Им как будто говорили: «Это ваша ошибка!» Они были очень расстроены, поэтому я решил показать, что на сто процентов с ними. Это не значит, что я поддерживаю происходящее на Украине — я слишком далёк от этого. Но мне хотелось показать, что люди в этой вакс-кабине ни в чём не виноваты. Цвета наших флагов похожие: красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской вакс-кабины.

Чтобы объявить об отстранении, организаторы чемпионата мира пришли на стрельбище. Там я увидел, как плачут спортсмены. Это же ещё подростки! Они всего несколько месяцев назад стали взрослыми. А им говорят, что они не могут выступать из-за того, в чём не виновны.

Я считаю, что лучшим решением в этой ситуации было показать свою поддержку российским спортсменам, показать, что они не несут ответственности за то, что произошло. Не нужно их исключать. Это контрпродуктивная мера. Принимая такое решение, вы получаете противоположное тому, что хотите получить.

Если бы было наказание, то оно касалось бы только меня. Это моё собственное решение. Я не боялся, что накажут команду. Возможно, ко мне могли бы применить санкции, но это не было политическим актом. Это просто человеческий акт. Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, видел слёзы в глазах спортсменов. Такое не должно происходить», — цитирует Фуркада-старшего «Матч ТВ».

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