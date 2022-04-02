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Белорус Никита Лобастов оценил творчество Дмитрия Губерниева

Белорус Никита Лобастов оценил творчество Дмитрия Губерниева
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Белорусский биатлонист Никита Лобастов прокомментировал своё выступление в масс-старте на открытом чемпионате России – 2022 в Тюмени. Белорус финишировал шестым с четырьмя промахами.

«С одной стороны, неплохая гонка – шестое место на чемпионате России, с другой – плохой последний рубеж, три промаха. Шансы были на место повыше. Чувствуется огромная поддержка болельщиков. 2 года соревнования проводились без болельщиков – было тихо, будто проводили гонки между собой. А сейчас здесь очень весело.

Как отреагировал на трек «Песняров» от Губерниева? Видно, что он старается популяризировать биатлон, это интересно и болельщикам, и спортсменам. Это очень здорово. У нас тоже есть хорошие комментаторы. Анна Любенкова, например – она тоже очень интересно комментирует, болельщикам нравится.

Будем ли бежать завтра эстафету? Да, планируем. День отдыха пошёл на пользу. Учитывая, что погода меняется, наступает весна – бегать тяжело. Я не такой активный, как Дима Лазовский – он, видимо, не так устаёт и у него остаются силы на другие интересные вещи. Я в свободное время стараюсь отдыхать», — передаёт слова Лобастова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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