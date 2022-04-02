Васильев: почему Логинов, Латыпов и Серохвостов игнорируют чемпионат России? Безобразие

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев возмутился тем, что Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов пропустили сегодняшний масс-старт на чемпионате России в Тюмени.
«Цветкову немного не хватило на последнем рубеже, он подустал. Максим же выступал весь сезон. Но мне непонятно, почему не бежали Логинов, Латыпов и Серохвостов. Почему они игнорируют чемпионат России? Это безобразие, я этим возмущён. Серохвостов-то чего пропустил масс-старт? Какая-то безответственность, такие вещи недопустимы.
Считаю, нужно выносить на обсуждение вопрос о членах сборной, которые не выходят на старт по неуважительным причинам. Только температура и проблемы со здоровьем могут служить уважительной причиной пропуска. Куда смотрят тренеры национальной команды?» — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».
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