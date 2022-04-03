«Тяжёленькая гонка». Виктория Сливко прокомментировала серебро в масс-старте на ЧР

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала своё выступление в масс-старте на чемпионате России – 2022 в Тюмени. Сливко завоевала серебро.
«Сегодня тяжёленькая гонка была и по ходу, и по стрельбе – дуэли вечные, нервы, нужно было собираться. Для меня гонка сложилась очень хорошо, я справилась. Что случилось на втором рубеже? Я начала уходить, толкалась палками, Настя Егорова наступила мне на палку, и я её потеряла. Пришлось вернуться, из-за чего потеряла время – поэтому увеличилось отставание от Ларисы. Не знаю, сколько потеряла, но образовался промежуток, который потом было очень тяжело сократить.
Особо ни с кем из болельщиков не встречалась – мы не можем пройти к трибунам. Сегодня я подойду к ним, пообщаюсь, пофоткаюсь – уделю внимание. Когда были гонки, всё-таки нужно было нервы поберечь. В эстафете старалась максимально – приблизиться было уже очень тяжело, поэтому важно было не опуститься ещё ниже. Сейчас я буду закатываться в Тюмени, никаких планов куда-то ехать, отдыхать нет. Буду здесь, дома», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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