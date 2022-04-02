«Она едет третьей, обалдеть!» Сенсация в женской эстафете на чемпионате России по биатлону

Очередной день чемпионата России хоть и выдался менее насыщенным, чем остальные, в отсутствие главных лидеров сборной, но всё равно преподнёс свои сюрпризы. У женщин долгожданную медаль завоевала Кристина Резцова, Ирина Казакевич спасла свою команду от провала, отыграв 1,5 минуты, а на подиум сенсационно попала сборная, собранная за сутки до эстафеты. У мужчин в масс-старте же жёсткая заруба произошла на финише между сборниками, из одного региона: Максимом Цветковым и Василием Томшиным.

Тактика? Бежать и стрелять

Призёры женской гонки, с одной стороны, почти определились ещё на первом этапе. Тогда в числе лидеров бежала команда Санкт-Петербурга с Екатериной Юрловой-Перхт, для которой этот старт стал последним на чемпионате России, Беларусь с Анной Солой, ХМАО-Югра-1 с блеснувшей на ЧР Елизаветой Каплиной и Свердловская область со Светланой Мироновой. С другой – не все из команд смогли сохранить своё преимущество. Так, свои позиции растеряли петербурженки в лице Анны Старовойтовой, Анны Тиняковой и Карины Талменевой. Хоть обе Анны и отработали неплохо на рубеже, круг Карины позволил команде остаться лишь с «деревяшкой».

Похожая история произошла и у белорусов. Если выступающие на Кубке мира Анна Сола и Ирина Лещенко стабильно держали сборную в лидерах, то у молодых Юлии Ковалевской и Дарьи Кудаевой не задалось. Ковалевская вообще зашла на три штрафных круга. Беларусь – только седьмая.

Меж тем сборная Свердловской области, которая, кажется, была самой сбалансированной по составу, тоже едва не выбыла из борьбы за медали. Антонина Кирсанова, бежавшая второй этап, обнулила все старания Мироновой, зайдя на круг. Спасителем сборной оказалась Ирина Казакевич, отыгравшая какие-то невероятные 1,5 минуты. Она допустила всего два промаха и благодаря быстрому ходу снова вернула свердловчанок в лидеры. Успех закрепила Тамара Дербушева (Воронина), отработавшая на ноль и добравшаяся с командой, возглавляемой Михаилом Шашиловым, до серебра.

«Как отыграла 1,5 минуты? Может, на моём этапе были не такие сильные соперницы, как на первых двух этапах. На самом деле, сложно собрать более ровную команду», – призналась после финиша Казакевич.

Победительницами же с большим преимуществом в 44,3 секунды стали представительницы ХМАО-Югры. На первом этапе отлично выступила Елизавета Каплина, позиции смогла удержать Екатерина Носкова. Владислава Гаврилова, шедшая в лидерах, дважды едва не потеряла первое место, так как балансировала на грани штрафных кругов, но, к счастью, всё обошлось.

«Я первый раз на чемпионате России. А тут еду первой! Это настолько сыграло, началась суета: «Меня догоняют, надо стрелять!» Но потом сказала себе: «Нет, вначале стрельба, вначале мишень, мушка» И из восьми, но я всё закрыла. Я собралась и так благодарна себе. Особой тактики на гонку не было, главное — бежать, стрелять все этапы, а там что-нибудь да получится», – эмоционально отреагировала Гаврилова на своё выступление.

На последнем этапе за Югру бежала Кристина Резцова, которая буквально за два дня до этого сумела пробежать две гонки за сутки. Несмотря на это, проблем у биатлонистки не было, скорее, даже наоборот, в эстафете Кристине наконец-то удалась стрельба – всего два промаха на оба этапа. Это же во многом и помогло Резцовой добраться до медали, причём не обычной, а золотой.

Владислава Гаврилова и Кристина Резцова Фото: РИА Новости

Но женская эстафета, как и все предыдущие гонки на чемпионате России, сумела удивить. Третье место с отставанием в 2 минуты и 47,4 секунды заняла команда, которая была собрана лишь за сутки до гонки. Бронзу завоевала объединённая сборная Дальневосточного и Сахалинского федеральных округов. Три спортсменки были из Новосибирска, одна – с Сахалина. Начали девушки не слишком уж хорошо. Пускай стрельба была лучшей среди всех команд в гонке, скорость не позволяла быть в явных лидерах. Софья Ленькова, Анастасия Гришина и Анастасия Батманова, ставшая героем сингл-микста вместе с отцом Юрием, как тёмные лошадки смогли удержаться в топ-7, а Анна Никулина благодаря одному дополнительному патрону и серьёзным ошибкам соперниц вывела команду к такой неожиданной и сенсационной медали.

«На самом деле, ничего не предвещало беды, но на последнем этапе нас спасла девчонка. Каким-то образом она… Я даже не смотрела! Я передала ей этап, пошла заминаться, анализировать гонку. А тут мне говорят: «Бери номер, одевайся» — «Зачем? Ещё раз бежать?» — «Иди на награждение встречать» Она едет третьей, а я думаю: «Обалдеть!» — выдала Батманова после гонки.

Крутая борьба на финишной прямой

Мужской масс-старт на фоне женской эстафеты изначально выглядел скучнее. С гонки из-за проблем со здоровьем снялись три сборника: Эдуард Латыпов за последнюю неделю перенёс простуду и отравление, Александр Логинов всё ещё приходит в себя после сотрясения мозга, а Даниил Серохвостов приболел.

Оставшиеся сборники выглядели совсем грустно: Антон Бабиков допустил пять промахов, став лишь 23-м, Карим Халили промазал шесть раз и финишировал 18-м. Евгений Гараничев, который довольно неплохо выглядел в предыдущих гонках, сегодня сделал четыре промаха и остался лишь 17-м.

Но были и интересные моменты. С первого этапа в лидеры пробился Максим Цветков, днём ранее выигравший золото в сингл-миксте вместе с Юрловой-Перхт, там же держались Василий Томшин, Никита Поршнев, Дмитрий Иванов, Виктор Плицев и белорус Никита Лобастов.

Со временем от группы отвалились Иванов и Плицев. Лобастов, в отличие от соотечественника Лазовского, который из-за поломки палки в самом начале гонки выпал из борьбы, цеплялся за медали до последнего рубежа, где в итоге допустил три промаха.

«С одной стороны, неплохая гонка – шестое место на чемпионате России, с другой – плохой последний рубеж, три промаха. Шансы были на место повыше», – признался Никита после гонки.

Василий Томшин и Максим Цветков на финише масс-старта Фото: РИА Новости

Цветков, который все рубежи прошёл точно, зашёл на последней стойке на штрафной круг, однако это не помешало ему идти первым. В 7,1 секунды от него расположился Никита Поршнев, также допустивший единственный промах на заключительной стрельбе. В секунде от него же бежал Василий Томшин, ранее уже успевший зайти по ходу гонки на два штрафных круга. Все разборки происходили именно между этими тремя биатлонистами, так как отставание идущего четвёртым Ильназа Мухамедзянова было более 40 секунд.

Поршнев начал сдавать практически сразу, а вот Томшин, наоборот, включился и догнал Цветкова. Два представителя Санкт-Петербурга устроили разборки уже на финишной прямой. Победителем из этой схватки вышел Василий, а Максим уже на последнем метре дистанции бросил бороться. Тем не менее вышла довольно красивая борьба между опытом и молодостью на финише.

«На последнем подъёме почувствовал, что остались силы – решил попробовать догнать Максима. Путём больших усилий удалось его достать, доехал с ним до финиша уже. Круто, что перед трибунами получилось показать красивую борьбу», — пояснил Томшин.