Виктория Сливко: наверное, сейчас кто-то пожалел, что меня не взяли на Кубок мира

Российская биатлонистка Виктория Сливко оценила своё выступление в сезоне-2021/2022.
«Я знаю, что иду вторая в Кубке России, сегодня я буду вторая – Елизавета (Каплина) пришла четвёртой и мне не хватило очков. Всё отлично: я пропустила старты на России и всё равно стала второй – я думаю, что это классно. Если бы Каплина не обошла Куклину, то я бы выиграла в общем зачёте? Лариса, надо было поднажать (смеётся)! На самом деле, нет, я не расстроена. Этапы Кубка России в этом сезоне для меня хорошо складывались, чемпионат России – столько медалей, никогда ещё такого не было. И на Кубок Европы съездила, и на чемпионате Европы стартовала – я счастлива.
Не гложет ли, что не выступила на Кубке мира и не было шансов отобраться на Олимпиаду? Осадочек был, когда в начале сезона поступили немножко несправедливо со мной, как я считаю. Наверное, сейчас смотрят и, может быть, кто-то пожалел, что меня не взяли (смеётся)», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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