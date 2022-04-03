Поварницын: зимой после болезни у меня начались проблемы. Я стремительно набрал в весе

Российский биатлонист Александр Поварницын высказался об этапе, который он провёл в рамках мужской эстафеты на чемпионате России в Тюмени, а также ответил на вопросы о своей форме.

«Я естественно опустошён физически, потому что со второго круга были проблемы со скольжением. Я терпел уже на зубах, чтобы хотя бы как-то приблизиться. Я не выбирал второй этап, меня поставили. Я думаю, что принёс достаточную форму. Честно говоря, после того, что со мной произошло после Нового года я считаю, что та форма, которую я держал на чемпионате России кроме спринтерской гонки, это хорошая форма. Правда, со стрельбой я не совладал.

После нового года у меня было две болезни. Наверное, одна из них была корона. Это очень серьёзно сказалось на моих шансах побороться за олимпийскую путёвку. У меня какие-то проблемы начались, я стремительно набирал в весе, весил уже 82 кг, обычно 77-78. Я хочу продолжить работать в том же направлении, что и в этом сезоне, но добавить вещи, которые в процессе реабилитации, я понял для себя», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.