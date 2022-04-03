Лобастов: белорусов поддерживают местные болельщики. В России всегда всё очень дружелюбно

Белорусский биатлонист Никита Лобастов прокомментировал итоги мужской эстафеты на чемпионате России, в которой сборная Беларуси завоевала серебряные медали.

«Мы рады, что белорусы получают такую поддержку от местных болельщиков. Здесь, в России, всегда всё очень дружелюбно, думали, что так и будет. Спасибо большое Тюмени.

Честно говоря, любой этап, если он пройден хорошо, дарит только положительные эмоции. Что касается Кубка мира, то на первых этапах у меня была роль загонщика. Я больше подходил для этого. Здесь же у нас другая команда, немного другие ребята, наверное, я мог большую пользу принести на последнем этапе, поэтому и такие перемены. Для молодых спортсменов я здесь не то чтобы в роли дядьки-наставника, но мы с Димой поопытнее. Потому более сложные этапы для нас.

Уровень конкуренции? Сильнейшие спортсмены России выступают за разные регионы, поэтому команды выравниваются. Как вы видите, что смешанная эстафета, что мужская классическая, борьба шла до финиша. Думаю, интересно и нам, и в первую очередь болельщикам», — передаёт слова Лобастова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.