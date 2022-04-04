К. Резцова — о санкциях: в магазине больше пяти пачек макарон не купить. Это маленький шок

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова ответила, повлияли ли на её бытовую жизнь санкции, введённые в отношении России.

«Я как обыкновенный человек знаю, что в магазине больше пяти пачек макарон купить нельзя. И дело даже не в сахаре, а именно в макаронах. Для спортсменов длинные углеводы – это самое нужное.

Мы с мужем обычно набираем много, потому что не так часто ездим в магазины. Приезжаем, а нам говорят, что больше пяти упаковок на человека не продадут. Это был маленький шок», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Напомним, Резцова, как и другие российские биатлонисты, не смогла завершить сезон-2021/2022 на Кубке мира из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU).

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