Елена Кручинкина: в глазах надежда и вера, что скоро всё наладится, а в душе – «Помогите!»

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина опубликовала эмоциональное сообщение в своих социальных сетях, поделившись с болельщиками разочарованием от прошедшего сезона.

«В глазах надежда и вера, что скоро всё наладится, а в душе – «Помогите!!!» Трудно осознавать, что работа проделана впустую… Столько сил, нервов, слёз и здоровья оставлено зря…

Когда четыре года подряд не видишь свою семью по шесть месяцев в зимний сезон и чуть меньше в подготовительный, как порой просто хочется на денёчек приехать домой, просто обнять родителей и родных. Но все эти жертвы ради мечты и целей, к которым мы идём с малых лет, с огнём в глазах. И важно, чтобы были люди рядом, которые бы этот огонь разжигали или поддерживали, но не гасили…

И когда вся работа оборачивается этим, трудно поверить вновь… Такое истощение моральное и физическое я не испытывала никогда… Папа с мамой дали здоровье. Огонь ещё горит! Поборемся! Переосмыслить всё, и снова в бой! Но уже со своей головой! А пока здоровье вышло из чата…» — написала Кручинкина.