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Майгуров оценил возможность смены гражданства лидерами сборной России по биатлону

Майгуров оценил возможность смены гражданства лидерами сборной России по биатлону
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил возможность смены гражданства лидерами сборной России из-за введённых санкций Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее IBU отстранил от своих соревнований российских и белорусских спортсменов на фоне ситуации на Украине, IBU также приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона.

«Что касается наших лидеров, то они останутся здесь. Я с ними провёл несколько встреч, призываю их с пониманием относиться к ситуации, они тоже всё реально воспринимают, помыслов таких у них нет.

Но если те или иные страны, например, Китай, попросят нас о помощи, попросят потренироваться вместе, провести совместный сбор, то мы будем за такое сотрудничество. Чтобы не только вариться в своей каше, но и помочь соседям», — приводит слова Майгурова ТАСС.

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