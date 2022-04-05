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Виктор Майгуров рассказал, как изменится финансирование СБР в связи с санкциями

Виктор Майгуров рассказал, как изменится финансирование СБР в связи с санкциями
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как повлияют массовые санкции на бюджет организации в следующем сезоне.

«В этом году бюджет СБР превысит тот, что был в прошлом сезоне. Наш основной партнёр — это «Газпром», он закрывает 30-35% наших потребностей. На будущий год переподписали соглашение с «Газпромом», оно рассчитано на три года. Рассчитываем и на букмекеров. Будем работать с другими компаниями, в бизнесе есть поклонники биатлона.

Мы заканчиваем сотрудничество со швейцарской компанией по экипировке KV+ 30 апреля. Планируем начать сотрудничество с российской компанией TS Sport. На территории России она является дистрибьютером нескольких европейских брендов, в том числе чешской компании Alpine Pro, компании Kinetix. Они все подтвердили намерение нас экипировать», — приводит слова Майгурова «РИА Новости Спорт».

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