Виктор Майгуров рассказал, как изменится финансирование СБР в связи с санкциями

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как повлияют массовые санкции на бюджет организации в следующем сезоне.
«В этом году бюджет СБР превысит тот, что был в прошлом сезоне. Наш основной партнёр — это «Газпром», он закрывает 30-35% наших потребностей. На будущий год переподписали соглашение с «Газпромом», оно рассчитано на три года. Рассчитываем и на букмекеров. Будем работать с другими компаниями, в бизнесе есть поклонники биатлона.
Мы заканчиваем сотрудничество со швейцарской компанией по экипировке KV+ 30 апреля. Планируем начать сотрудничество с российской компанией TS Sport. На территории России она является дистрибьютером нескольких европейских брендов, в том числе чешской компании Alpine Pro, компании Kinetix. Они все подтвердили намерение нас экипировать», — приводит слова Майгурова «РИА Новости Спорт».
- 5 апреля 2022
-
18:13
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:49
-
17:44
-
17:31
-
17:23
-
15:37
-
14:02
-
13:58
-
12:22
-
09:54
-
09:28
-
09:17
-
08:37
-
08:29
- 4 апреля 2022
-
23:20
-
22:05
-
21:54
-
18:43
-
18:33
-
16:00
-
15:24
-
10:48
-
09:56
-
08:51
-
08:03
- 3 апреля 2022
-
21:55
-
20:14
-
19:50
-
15:43
-
15:09
-
15:06
-
14:53