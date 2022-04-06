34-летний Яков Фак намерен продолжить профессиональную карьеру
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Словенский биатлонист Яков Фак намерен продолжить профессиональную карьеру. Об этом сообщил тренер сборной Словении Янез Марич. В августе Факу исполнится 35 лет.
«Он сказал мне, что собирается продолжать до следующей Олимпиады, но я не знаю, насколько искренне он это говорит. Может, он шутит над нами, не знаю. Ясно, что он всё ещё является двигателем команды. Яков – это особая история, и ему больше не нужно что-то доказывать. Он уже так много достиг в биатлоне, что стал легендой», — приводит слова Марича Siol.
Фак – обладатель серебряной медали Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане и бронзовой Олимпиады-2010 в Ванкувере, двукратный чемпион мира и серебряный призёр 2012 года. В активе Якова — 26 личных подиумов на Кубке мира.
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