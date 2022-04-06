Доротея Вирер — на вопрос о продолжении карьеры: скорее да, чем нет

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер высказалась о возможности продолжения профессиональной карьеры.

«На данный момент скорее да, чем нет. Но мне всё ещё нужно время, чтобы привести в порядок мысли, прежде чем я приму окончательное решение.

Когда достигаешь пика своей карьеры и выигрываешь даже больше, чем мечтал, возникают сомнения, вопросы. Мне многие пишут и просят, чтобы я продолжила выступать. Я счастлива – это даёт мне дополнительный импульс, ведь это означает, что люди любят биатлон так же, как и я.

С тех пор как я вышла замуж, чувствую себя счастливой, я нашла нужного человека. Очень важно чувствовать себя счастливой каждый день, даже во время постоянных разъездов. Вопрос в том, сколько я ещё смогу так жить. Я выросла в большой семье, и моей мечтой всегда было иметь такую же в будущем», — приводит слова Вирер Ski-Nordique.