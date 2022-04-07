Екатерина Юрлова-Перхт оценила поведение Кристины Резцовой в медиапространстве

Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт оценила поведение Кристины Резцовой в отношении российских средств массовой информации.

«Если человек хочет поделиться своими эмоциями, целями, планами, то почему бы и нет? Я очень рада за Кристину, ведь у нее сложился очень хороший сезон. Все ее интервью, которые я видела, вызывали у меня приятные чувства, они мне очень нравились. Все по делу, четко, и нет никакой двусмысленности. Иногда бывает, что человек говорит одно, но каждый может интерпретировать по-своему. У Кристины в этом плане все здорово», — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».

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